Heading

I can't think of a better way to start the day than with a breakfast smoothie featuring fresh, hand-harvested California Avocados. With just 10 minutes of prep and blending time combined, this is the perfect, no-fuss meal to make between your morning workout and a busy day at work. Toppings are completely optional, but we suggest adding California Avocado slices, pomegranate seeds, sliced pineapple, coconut flakes, and chia seeds.

Ingredients (serves two)

1 ripe California Avocado

2 peeled and sliced frozen ripe bananas

½ cup chopped frozen pineapple

1 cup of almond milk

1 teaspoon spirulina powder

1 heaping cup of spinach

1 tablespoon honey

Instructions:

Add half of the California Avocado, frozen banana slices, pineapple, almond milk, spirulina powder, spinach, and honey to a blender, and blend on high until creamy and smooth. Taste and adjust for creaminess and sweetness — add more almond milk and/or honey according to your preferences! Divide between two serving bowls, top with desired extras, and enjoy!

