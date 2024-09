When it comes to beauty, there’s no doubt that Latinas know a thing or two. After all, Latinas were behind trends like brown liner with gloss and what many know today as the “clean girl” aesthetic. It’s no wonder why many Latinas would choose to pursue entrepreneurship, especially within the realm of beauty, whether it be through products or services. In fact, nearly 2.1 million businesses are owned by Latinas. And this is great news for the Latina consumer! Latinas building beauty businesses offers Latinx consumers the opportunity to support their fellow Latina in a category they love to shop and outpace other consumers by 16.4% of the dollars spent. A recent study showed what many of us already knew: Latinas outspend non-Latinas when it comes to hair care, cosmetics and nails, skin care, and fragrances. They love premium brands, but also can’t get enough of mass cosmetics.

For the Latina consumer seeking more beauty brands to add to their vanity, look no further. From vibrant eye shadow palettes to nourishing hair care essentials, these brands are redefining beauty standards and empowering consumers to express themselves boldly.

Here are 10 Latinx beauty brands that should be on your radar.

Glamlite Cosmetics Strawberry Shortcake x Glamlite Blush Glamlite Cosmetics $14 See On Glamlite Cosmetics The year was 2018 when Gisselle Hernandez founded Glamlite Cosmetics in her living room. The brand kicked off with the sale of a handheld ring light, hence the name Glamlite. Since then, the Dominican American’s brand has expanded significantly. Glamlite Cosmetics made its way into the foodie world with the launch of their ever-popular Pizza Palette. Fast forward to the present and the playful makeup brand has launched a number of collections, including collaborations with Barbie, Betty Boop, and rock band Kiss.

Melt Cosmetics Melt Cosmetics Warm Browns Petite Stack Melt Cosmetics $30 See On Melt Cosmetics Besties Lora Arellano and Dana Bomar founded Melt Cosmetics 12 years ago; Arellano’s celebrity makeup artist career took off at the same time, when she was tapped by Rihanna to do her makeup on tour. Known for its richly pigmented shadows and ultra-matte lipsticks, Melt Cosmetics quickly became a favorite, and to date boasts three million loyal followers just on Instagram.

Vamigas VAMIGAS Chilean Rosehip Oil Vamigas $28 See On Vamigas “Wellness inspired by Latin American plant magic” is the tagline behind Vamigas, a clean beauty brand co-founded by two Latinas: Chilean-born Ann Dunning and third generation Mexican-American Christina Kelmon. Vamigas’ skincare is grounded in the ingredient rosehip oil, which is known for having skin-soothing, anti-inflammatory benefits.

República Skin República Skin Sugar Body Polish Thirteen Lune $48 See On Thirteen Lune Founded by former host of BET’s 106 & Park, Julissa Bermudez, República Skin transports your shower experience straight to the Caribbean. The body care brand boasts of giving consumers “skin sweet as sugar” through its Sugar Body Polish, which gently exfoliates the skin and leaves it moisturized and glowing.

Nopalera Nopalera Cactus Flower Exfoliant - Hibiscus Nopalera $32 See On Nopalera Founded by Chicana Sandra Velasquez, Nopalera was born out of Velasquez’s love for her Mexican heritage and a desire to share the beauty of her homeland with the world. The bath and body products are infused with the nourishing Nopal cactus and offer innovative formulas like a solid lotion bar and three-in-one body cleanser, exfoliator, and lotion.

Ocoa Beauty OCOA Curl Care Shampoo Ocoa Beauty $23.98 See On Ocoa Beauty Like many Latines with curly hair, sisters Cory Varona-Corniel and Nicol Varona Cancelmo were told they had “bad” hair growing up. The two founded Ocoa Beauty, a curly hair brand created with the intention to help fellow curly hair Latinas embrace their natural hair texture. The products’ ingredients, like cupuaçu butter, which renews damaged hair, are carefully selected to ensure they provide curls with the proper nourishment and care.

Luna Magic Luna Magic Red Collection Bullet Lipstick Luna Magic $12 See On Luna Magic This Afro-Latina owned brand founded by sisters Shaira and Mabel Frias was inspired by the rich culture and music found throughout the Caribbean and Latin America. From their eyeshadow palettes to blush, nearly everything you see at Luna Magic is bright and vibrant. “When people use Luna Magic, we want them to feel that they have a lot of power to decide what beauty means to them,” the founders say.

Valdé Beauty Valdé Armor Vessel + Refillable Lip Set Valdé Beauty $169 See On Valdé Beauty When you think of Valdé Beauty, think luxury. Founded by former Sephora Chief Merchant Margarita Arriagada, Valdé features a collection of refillable lipsticks that are wrapped in beautifully crafted Armor Vessels. Each Armor Vessel mold is made from molten zinc alloy, which is then coated with liquid gold. The vessels are priced between $120-$1,170, with lipstick refills starting at $40. Upon launch, Valdé took to the metaverse with her thoughtfully handcrafted armor vessels and NFTs.

Bomba Curls Bomba Curls Dominican Forbidden Oil Bomba Curls $22 See In Bomba Curls An organic curl care brand, Bomba Curls was founded by Lulu Cordero, who wanted to share the Dominican beauty secrets used to naturally boost hair’s growth and maintain fullness. Their award-winning Dominican Forbidden Oil is formulated with pure coffee seed and castor oil, and is said to not only moisturize the hair and scalp but promote maximum hair growth.

Loquita Bath and Body Loquita Concha Bath Bomb Loquita Bath and Body $9 See On Loquita Bath and Body If you’re looking for bath and body products (and more!) mixed with a bit of nostalgia, then make Loquita Bath and Body your destination. The California-based brand, founded by Yamira Venegas, first gained notoriety for its concha bath bombs. Venegas takes inspiration from her Guatemalan and Mexican heritage to create many of Loquita’s products. Since launching, the brand sells more than just bath and body. You can find merch, robes, and even Sailor Moon-inspired Latina mugs.

