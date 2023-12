Frida Kahlo, Celia Cruz, and Selena Quintanilla are just three of the most prominent Latinx beauty icons who have shaped pop culture throughout history. It’s inspiring when Latinx singers, actors, activists, and artists gain legendary status through the impact of both their talent and personal style — but there’s still work to be done. One recent study found that only 2.8 percent of works in all major U.S. museums were created by Hispanic and Latinx artists; another found that only 4.4 percent of leading actors in Hollywood’s top-grossing films were Latino. Thanks to artists like Rosalía and Bad Bunny, Latin music has started breaking into the mainstream — but still, it only makes up about 7 percent of the U.S. market overall.

To celebrate the influence of Latinx culture and people throughout history, we’ve gathered a list of some of the most iconic Latinx beauty moments in art, culture, and beyond. From Frida Kahlo’s striking brows to Selena Quintanilla’s red lip to Jennifer Lopez’s break-the-internet VMAs moment, here are 16 Latinx beauty moments that live in our minds rent-free — and continue to inspire us every day.

1910: Frida Kahlo Bettmann / Getty Kahlo’s legacy as a modern painter has inspired generations, with her fame only growing nearly 70 years after her death. While most photographs of Kahlo were black-and-white, her famed self-portraits depicted vibrant, colorful images of the Mexican artist. She loved to accentuate her natural features with pink and coral lipstick, a swipe of blush across her cheeks, and dark brow pencil for her signature unibrow. She also wore her slicked-back black hair in two long braids, often in an updo and sometimes with a finishing touch of fresh flowers.

1962: Rita Moreno Bettmann / Getty As one of three people to ever receive PEGOT status — winning a Peabody, Emmy, Grammy, Oscar, and Tony Award — Moreno is an icon in every sense of the word. In 1962, the Puerto Rican actress became the first Latina to ever win an Oscar when she was awarded for Best Supporting Actress in the 1961 film adaptation of West Side Story. She preferred a classic 1960s look: short voluminous hair, pastel eyeshadow, bold eyeliner, big eyelashes, and rosy- taupe lipstick.

1986: Celia Cruz Michael Putland/Hulton Archive/Getty Images The late singer Celia Cruz started her career in Cuba in the 1950s and officially popularized salsa music in the U.S. in 1960s and after. The “Queen of Salsa” wore flamboyant outfits and extravagantly styled wigs — she loved to pair a fiery red dress with sky-high hair – and matched her outfits with equally bold makeup looks involving high-arched eyebrows, cut-creased eyeshadow, and red lipstick.

1992: Rosie Perez Ron Galella / Getty After a breakout role in Spike Lee’s 1989 film Do the Right Thing and a starring role in the 1992 film White Men Can’t Jump, the Brooklyn-born, Puerto Rican actress Rosie Perez paved the way for more Afro-Latina representation in Hollywood. Her layered curly hair, simple eye makeup and bold brown or red lipsticks became a much-copied beauty aesthetic of the ‘90s.

1994: Selena Quintanilla L. Busacca / Getty The Tejana pop superstar captured the hearts of thousands of people in the U.S. with her bilingual music in the 1980s and ‘90s. Quintanilla’s purple sparkly suit is one of her most remembered and recreated looks — a moment that marked her last performance before her tragic death. Her ethereal makeup often consisted of a simple, chocolatey-brown smoky eye, subtle winged eyeliner, bold red lipstick, and long, flowy hair.

2000: Jennifer Lopez Bob Riha Jr / Getty After a successful career transition from a dancer on “In Living Color” in the early 1990s to her breakout role portraying Selena Quintanilla in the biographical drama film, Jennifer Lopez’s star began to rise — but she was just getting started. In 2000, she nabbed a permanent spot in pop culture history for her Grammy red carpet look: a green and blue Versace dress, a half-up, half-down hairstyle, and a bronzed, beachy makeup look with a soft swipe of blue eyeshadow. This look even inspired the creation of the Google Image search.

2009: Zoe Saldana Steve Granitz/WireImage/Getty Images Zoe Saldaña is known as the “Queen of Sci-Fi” for her leading roles in movies such as Avatar and Avengers, two of the highest-grossing movies of all time. The 2009 world premiere of “Avatar” in London world premiere in marked the first of many red carpet beauty moments breathlessly covered by the media — and she soon made her smoky eye and soft-pink blush her signature.

2012: Sofía Vergara Jason LaVeris/FilmMagic/Getty Images While starring in the hit sitcom “Modern Family,” the Colombian actress captured the hearts of millions as her character showcased a new, diverse version of the typical American family. Her flowing balayage hair, bold brows, and rosy cheeks still remain the blueprint for achieving the illusion of glowy, sun-kissed skin year-round.

2015: Selena Gomez Taylor Hill / Getty Gomez is one of very few Latina actresses who has grown from child star to Golden Globe- and Emmy-nominated actress right before our eyes, surprising and delighting us with her red carpet beauty choices along the way. In 2015, she went viral for her sultry Met Gala awards beauty moment: a bright red lip, smoky eye and a grandiose orchid-adorned updo.

2017: Valentina Santiago Felipe / Getty Valentina is a queen in every sense of the word. The actress, singer, and performer amassed her fame as a competitor in Season 9 of “RuPaul’s Drag Race” in 2017. This year, she became the co-host of the first season of “Drag Race: Mexico” – the first Latin American expansion of RuPaul’s 13 international editions – where she continues to infuse her Mexican-American culture and Los Angeles upbringing into her drag persona. Valentina’s openness about her identity and her advocacy for the LGTBQ+ community inspires her to be a champion for queer Latinxs around the world.

2018: Amara La Negra Steve Zak Photography/WireImage/Getty Images Dominican vocalist Amara La Negra’s breakout debut on the 2018 VH1 reality TV show “Love & Hip Hop: Miami” marked a prominent moment for Afro-Latina representation in the music genre. She publicly confronted issues of colorism and racism while defending and embracing her natural features. Her afro, pops of neon eye makeup, and flawless complexion taught many to love their natural features and not be afraid to go bold.

2018: Yalitzia Aparicio Dan MacMedan/Getty Images Entertainment/Getty Images When Aparicio starred in the Oscar-winning film Roma in 2018, the actress inspired countless indigenous Mexican people who, up until that point, had not seen themselves reflected on the big screen. While she broke barriers attending her first-ever Academy Awards red carpet, her understated makeup look paired with a bright teal Rodarte dress secured her spot as a budding style star to watch.

2019: Cardi B Jon Kopaloff / Getty Rapper Cardi B is no stranger to an avant-garde look. When she wore Thierry Mugler’s “Birth of Venus” dress to the 2019 Grammys, it marked only the second time in 25 years that the fashion house opened its archive to dress a celebrity, with the first time being for Beyonce.

2021: Karol G Sergi Alexander/Getty Images Entertainment/Getty Images In 2020, Colombian singer Karol G dyed her hair neon blue, marking the beginning of a new era for the artist. Her song “Tusa” with Nicki Minaji topped the music charts and her 2021 Latin American Music Awards red carpet look started a new hair craze. Fans were inspired to try the fantasy hair color on themselves, too, with the trend lasting well into 2022 when Karol G made history as one of the first Latinas to perform on Coachella’s mainstage.

2023: Jenna Ortega Jamie McCarthy / Getty As Ortega embraced her dark character’s persona for the titular 2022 hit Netflix series “Wednesday,” her red carpet makeup encompassed a mix of goth and glamour, too. She complemented her preppy-goth 2023 Met Gala outfit with a natural and glowy complexion topped with thick, kohl eyeliner on her waterline and upper lashline, a subtle wing, and bold mascara — a Wednesday-approved beauty look.

2023: Ice Spice Taylor Hill / Getty About a year after the Bronx rapper’s breakout song “Munch” dropped, Ice Spice celebrated her 2023 MTV Video Music Award for Best New Artist in her hallmark bright ginger afro, bare-faced glam, and a white lace dress that paid homage to past VMA icons like Britney Spears and Madonna.

2023: America Ferrera Axelle/Bauer-Griffin / Getty During a four-season run of the ABC comedy “Ugly Betty,” Ferrera captured our hearts and inspired a new sense of self-confidence across generations of Latinxs. In her 2023 return to the big screen in Greta Gerwig’s Barbie, Ferrera continued to motivate the masses with her viral monologue about womanhood — and sparked plenty of conversations about her unique, progressive spin on Barbie-themed red carpet looks.

Una cronología de los momentos de belleza Latine que cambiaron la historia Por Zameena Mejía Frida Kahlo, Celia Cruz y Selena Quintanilla son solo tres de los íconos de belleza Latine que han dado forma a la cultura popular a lo largo de la historia. Es inspirador cuando cantantes, actrices, activistas y artistas Latines alcanzan el estatus legendario a través de su talento y estilo personal. Pero aún hay mucho trabajo por hacer. Un estudio reciente encontró que solo el 2.8 por ciento de las obras en todos los museos importantes de los Estados Unidos fueron creadas por artistas hispanos y Latines; otro encontró que solo el 4.4 por ciento de los actores principales en las películas de mayor recaudación de Hollywood eran latines. Gracias a artistas como Rosalía y Bad Bunny, la música latina ha comenzado a abrirse paso en el mercado norteamericano, pero aún representa solo alrededor del 7 por ciento. Para celebrar la influencia de la cultura y las personas Latines a lo largo de la historia, hemos reunido una lista de algunos de los momentos de belleza Latine más icónicos en el arte, la cultura y más allá. Desde las cejas llamativas de Frida Kahlo, los labios rojos de Selena Quintanilla y el momento en el que Jennifer Lopez rompió el internet en los VMA, aquí hay 16 momentos de belleza Latine que viven en nuestras mentes por siempre y continúan inspirándonos cada día.

1910: Frida Kahlo El legado de Kahlo como pintora ha inspirado a generaciones, con su fama creciendo aún más casi 70 años después de su muerte. Si bien la mayoría de las fotografías de Kahlo eran en blanco y negro, sus famosos autorretratos eran compuestos por imágenes vibrantes y coloridas de la artista mexicana. Le encantaba resaltar sus rasgos naturales con lápiz labial rosa y coral, un toque de rubor en sus mejillas y lápiz de cejas oscuro para su distintiva uniceja. También llevaba su cabello negro hacia atrás en dos largas trenzas, a menudo recogidas y a veces con un toque final de flores frescas. 1962: Celia Cruz La fallecida cantante Celia Cruz comenzó su carrera en Cuba en la década de 1950 y popularizó oficialmente la salsa en los Estados Unidos en la década de 1960. La "Reina de la Salsa" llevaba trajes llamativos y pelucas estilizadas de manera extravagante; le encantaba combinar un vestido rojo ardiente con un peinado alto y rubio, y combinaba sus conjuntos con looks de maquillaje igualmente audaces que incluían cejas arqueadas, sombra de ojos “cut crease” y labios rojos. 1986: Rita Moreno Siendo una de las tres personas en recibir el estatus de PEGOT — habiendo ganando un Peabody, Emmy, Grammy, Oscar y Tony Award — Moreno es un ícono en todos los sentidos de la palabra. En 1962, la actriz puertorriqueña se convirtió en la primera latina en ganar un Oscar cuando fue galardonada como Mejor Actriz de Reparto en la adaptación cinematográfica de 1961 de West Side Story. Prefería un look clásico de los años 60: cabello corto y voluminoso, sombra de ojos en tonos pastel, delineador llamativo, pestañas grandes y lápiz labial rosa. 1992: Selena Quintanilla La superestrella pop tejana capturó los corazones de miles de personas en los Estados Unidos con su música bilingüe en las décadas de 1980 y 1990. El traje morado brillante de Quintanilla es uno de sus looks más recordados y recreados, un momento que marcó su última actuación antes de su trágica muerte. Su maquillaje etéreo a menudo consistía en un sencillo ojo esfumado en tonos chocolate, un delineado de ojos sutil, labios rojos llamativos y cabello largo y ondulado. 1994: Rosie Perez Después de su papel en la película de Spike Lee de 1989 "Do the Right Thing" y su papel protagónico en la película de 1992 "White Men Can't Jump", la actriz puertorriqueña nacida en Brooklyn, Rosie Perez, allanó el camino para una mayor representación afro-latina en Hollywood. Su cabello rizado en capas, maquillaje de ojos simple y labiales llamativos en tonos marrones o rojos se convirtieron en una estética de belleza muy copiada en los años 90. 2000: Jennifer Lopez Después de una exitosa transición de bailarina en "In Living Color" a su papel destacado interpretando a Selena Quintanilla en la película biográfica, Jennifer Lopez empezó a brillar, pero su carrera apenas estaba comenzando. En 2000, se aseguró un lugar permanente en la historia de la cultura pop por su look en la alfombra roja de los Grammy: un vestido verde y azul de Versace, un peinado medio recogido, medio suelto, y un maquillaje bronceado y playero con un suave toque de sombra de ojos azul. Este look incluso inspiró la creación de la búsqueda de imágenes de Google. 2009: Selena Gomez Gomez es una de las pocas actrices latinas que ha pasado de ser una estrella infantil a una actriz nominada al Globo de Oro y Emmy, sorprendiéndonos y deleitándonos con sus elecciones de belleza en la alfombra roja. En 2015, se volvió viral por su sensual momento de belleza en los premios Met Gala: labios rojos brillantes, ojos ahumados y un elaborado peinado adornado con orquídeas. 2009: Zoë Saldaña Zoë Saldaña es conocida como la "Reina de la Ciencia Ficción" por sus papeles principales en películas como Avatar y Avengers, dos de las películas más taquilleras de todos los tiempos. El estreno mundial de "Avatar" en Londres en 2009 marcó el primero de muchos momentos de belleza en la alfombra roja cubiertos sin parar por los medios, y pronto convirtió su sombra de ojos ahumada y rubor rosa suave en su firma. 2012: Sofía Vergara Mientras protagonizaba la exitosa serie de televisión "Modern Family", la actriz colombiana conquistó los corazones de millones al mostrar un enfoque nuevo y diverso de la típica familia estadounidense. Su cabello balayage, cejas pronunciadas y mejillas sonrosadas siguen siendo la forma de lograr la ilusión de una piel radiante y besada por el sol durante todo el año. 2017: Valentina Valentina es una reina en todos los sentidos de la palabra. La actriz, cantante y artista alcanzó la fama como concursante en la temporada 9 de "RuPaul's Drag Race" en 2017. Este año, se convirtió en la coanfitriona de la primera temporada de "Drag Race: México" – la primera expansión latinoamericana de las 13 ediciones internacionales de RuPaul – donde continúa infundiendo su cultura mexicoamericana y su crianza en Los Ángeles en su personaje drag. La honestidad de Valentina sobre su identidad y su defensa de la comunidad LGTBQ+ la ha llevado a ser una defensora de los Latines queer en todo el mundo. 2018: Amara La Negra El debut de la vocalista dominicana Amara La Negra en el reality show de VH1 "Love & Hip Hop: Miami" en 2018 marcó un momento para la representación afro-latina en el género musical. Confrontó públicamente problemas de discriminación y racismo mientras defendía y abrazaba sus rasgos naturales. Su afro, toques de maquillaje de ojos de neón y tez impecable enseñaron a muchos a amar sus rasgos naturales y no tenerle miedo a ser audaces. 2018: Yalitzia Aparicio Cuando Aparicio protagonizó la película ganadora del Oscar "Roma" en 2018, la actriz inspiró a innumerables mexicanos indígenas que, hasta ese momento, no se habían visto reflejados en la pantalla grande. Al romper barreras en su primera alfombra roja de los premios de la Academia, su discreto maquillaje junto con un brillante vestido verde azulado de Rodarte aseguró su lugar como una nueva estrella a tener en cuenta. 2019: Cardi B La rapera Cardi B no es ajena a un look vanguardista. Cuando llevó el vestido "Birth of Venus" de Thierry Mugler a los Grammy de 2019, marcó solo la segunda vez en 25 años que la casa de moda abrió su archivo para vestir a una celebridad, siendo la primera vez para Beyonce. 2021: Karol G En 2020, la cantante colombiana Karol G tiñó su cabello de azul neón, marcando el comienzo de una nueva era para la artista. Su canción "Tusa" con Nicki Minaj encabezó las listas de música y su look en la alfombra roja de los Latin American Music Awards de 2021 inició una nueva moda. Los fanáticos se inspiraron para probar el color fantasía en su propio cabello, y la tendencia perduró hasta 2022, cuando Karol G hizo historia como una de las primeras latinas en actuar en el escenario principal de Coachella. 2023: Jenna Ortega Mientras Ortega adoptaba la personalidad oscura de su personaje en la exitosa serie de Netflix "Wednesday" en 2022, su maquillaje en la alfombra roja abarcaba una mezcla de gótico y glamour. Complementó su atuendo preppy-gótico del Met Gala de 2023 con una tez natural y radiante coronada con un delineador grueso, un sutil delineado y una máscara de pestañas audaz: un look de belleza aprobado por Wednesday. 2023: Ice Spice Aproximadamente un año después de que se lanzara la exitosa canción "Munch" de la rapera del Bronx, cuya madre es dominicana, Ice Spice celebró su premio al Mejor Artista Nuevo en los MTV Video Music Awards de 2023 con su distintivo afro rojo brillante, un glamur sin maquillaje y un vestido de encaje blanco que rendía homenaje a íconos pasados de los MTV como Britney Spears y Madonna. 2023: America Ferrera Durante una carrera de cuatro temporadas en la comedia de ABC "Ugly Betty", Ferrera se ganó nuestros corazones e inspiró una nueva confianza en varias generaciones de latinos. En su regreso a la pantalla grande en 2023 en la película "Barbie" de Greta Gerwig, Ferrera continuó motivando a las masas con su viral monólogo sobre la feminidad y generó muchas conversaciones sobre su enfoque único y progresista de los looks en la alfombra roja con temas de Barbie.